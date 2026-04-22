Catania, auto esplode in strada: paura tra i residenti, distrutti un veicolo e uno scooter

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Catania, in via Nicola Coviello, traversa di via Vincenzo Giuffrida, dove – per cause ancora in fase di accertamento – un’auto parcheggiata è improvvisamente esplosa, sprigionando una densa nube di fumo nero visibile anche a distanza.

L’episodio si è verificato all’altezza del civico 15, in una zona densamente abitata. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo coinvolto, estendendosi anche a un vicino scooter, entrambi andati completamente distrutti. Un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze ha invece riportato danni nella parte posteriore.

Numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco da parte dei residenti, allarmati dal forte boato e dal rischio che il rogo potesse coinvolgere altri veicoli in sosta o propagarsi agli edifici circostanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e gli agenti delle Volanti della Polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti del caso. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e risalire alle cause dell’incendio.