Belpasso, auto contro un palo: tre feriti, indaga la Polizia Municipale

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile 2026, a Belpasso, lungo via Papa Giovanni Paolo II.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Suzuki Splash è andata a schiantarsi violentemente contro un palo in modo autonomo. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

A bordo dell’auto viaggiavano tre persone – marito, moglie e una donna anziana – rimaste tutte ferite nell’impatto. Le loro condizioni sarebbero serie: dopo le prime cure prestate dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente, i tre occupanti sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

Ad avere la peggio sarebbe stata la donna anziana, che avrebbe riportato una grave ferita a una gamba.

L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto un rapido intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Disagi anche alla circolazione: l’incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico, con ripercussioni anche nelle vie limitrofe, soprattutto durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità nel corso del pomeriggio, ma restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.