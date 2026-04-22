Bronte, maxi controlli della Polizia: pioggia di multe e patenti sospese

Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel territorio del comune di Bronte.

L’intervento si colloca nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla Questura di Catania, finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, servizi di pattugliamento di strade, piazze, luoghi di aggregazione e di interesse, per assicurare la costante presenza della Polizia di Stato a garanzia della sicurezza dei cittadini.

L’azione di controllo è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano che ha operato in sinergia con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del settore Annona della Polizia Locale di Bronte.

Come già avvenuto in altri controlli nel territorio di competenza, il servizio è stato finalizzato al raggiungimento di molteplici obiettivi per prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

In una prima fase l’attenzione dei poliziotti si è concentrata sui controlli in alcune attività commerciali. I controlli, che hanno interessato due bar e un chiosco, sono stati orientati non soltanto alla verifica delle norme concernenti la legislazione di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle autorizzazioni, ma anche all’accertamento del rispetto dei regolamenti di settore vigenti.

Parallelamente l’azione dei polizotti ha visto l’istituzione di diversi posti di controllo, in strade e piazze di Bronte, per contrastare eventuali condotte illecite alla guida.

Sono stati sanzionati diversi automobilisti e motociclisti indisciplinati che, con la loro condotta, hanno rappresentato un serio e concreto pericolo per i pedoni e per gli altri utenti della strada.

Complessivamente sono stati controllati 63 veicoli e identificate 145 persone, alcune di esse con precedenti, e sono state rilevate diverse contravvenzioni alle norme del Codice della strada.

Tra le infrazioni sono emersi diversi casi di veicoli sprovvisti della necessaria revisione periodica, ragion per cui si è provveduto a sospendere i mezzi dalla circolazione. Alcuni automobilisti sono stati sorpresi alla guida mentre utilizzavano i propri smartphone e per tale ragione si è proceduto nei loro confronti non solo a contestare la sanzione pecuniaria, ma anche a sospendere la patente. In più, altri conducenti sono stati sorpresi a guidare sprovvisti della carta di circolazione, mentre un altro automobilista circolava senza aver conseguito la patente, ragion per cui è scattato il fermo del veicolo.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma nei prossimi giorni in altri Comuni del territorio di competenza.