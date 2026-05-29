Maxi controlli a Paternò: 220 identificati, multe a raffica e posti di blocco

Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita ieri dalla Polizia di Stato in diverse zone ricadenti nel territorio del Comune di Paternò, secondo quanto previsto dal piano d’intervento disposto dalla Questura di Catania per intensificare le azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa in tutto il territorio provinciale.

I controlli ad ampio raggio sono stati coordinati dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, dagli agenti del X Reparto Mobile e dagli agenti della Polizia Locale.

Sono stati pattugliati i punti d’accesso alla città e diverse zone strategiche del centro e delle periferie. Ancora una volta, sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico, sono stati condotti una serie di accertamenti finalizzati a contrastare forme di abusivismo commerciale, a controllare il possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle attività commerciali e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, a garanzia della sicurezza dei cittadini.

Nel corso dei controlli sono stati identificati anche alcuni cittadini stranieri, dei quali è stata verificata la posizione sul territorio nazionale, accertando l’irregolarità di uno di loro, per il quale sono state avviate le pratiche per l’espulsione.

Inoltre, sono stati istituiti posti di controllo, fissi e dinamici, nelle aree con maggiore densità veicolare per verificare il rispetto delle norme del Codice della strada.

Nello specifico, sono stati sanzionati alcuni automobilisti per la mancata revisione periodica del veicolo, altri perché sorpresi alla guida senza patente, uno per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile e un altro per guida con patenta scaduta.

Infine, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato mirati controlli a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, appurando il rispetto delle prescrizioni loro imposte.

Complessivamente, sono state identificate 220 persone, di cui 36 con precedenti penali o di polizia, e sono stati controllati 98 veicoli, tra auto e scooter.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.