CATTURATO LATITANTE A GIARRE: ARRESTATO 42ENNE CONDANNATO PER TENTATO OMICIDIO E FURTO DA 10MILA EURO

CATTURATO LATITANTE A GIARRE: ARRESTATO CHISARI, CONDANNATO PER TENTATO OMICIDIO E FURTO DA 10MILA EURO

Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Catania, a seguito di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti nella provincia di Catania, hanno tratto in arresto il latitante Salvatore Chisari, classe 1982.

Nel dettaglio, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, con il supporto della compagnia della Guardia di Finanza di Riposto, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in una villa nelle adiacenze di Giarre, individuando e traendo in arresto Chisari, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e di un ordine di esecuzione per la carcerazione emessi nel marzo 2026.

Con il primo provvedimento cautelare richiesto dalla Procura etnea ed emesso dal GIP del Tribunale di Catania, era stata disposta suo carico la custodia cautelare in carcere per furto aggravato in quanto l’uomo, sulla base degli indizi raccolti, risultava essersi introdotto – dopo aver sfondato la vetrata con una spranga – all’interno di un esercizio commerciale di San Giovanni La Punta, rubando merce per un valore di 10mila euro.

Con il secondo provvedimento era stata disposta la carcerazione in esecuzione della sentenza definitiva di condanna a 5 anni e 2 mesi per tentato omicidio, essendo stato ritenuto uno dei partecipanti, alla sparatoria dell’8 agosto 2020 avvenuta a Librino, nell’ambito del conflitto fra sodalizi mafiosi Cursoti Milanesi da una parte e Clan Cappello dall’altra (vicenda in cui morirono

due persone e vi furono diversi altri feriti).

Il destinatario dei due provvedimenti giudiziari, trovato all’interno della citata villa di Giarre, si era reso di fatto irreperibile, così sfuggendo alla detenzione in carcere. L’uomo è stato quindi trasferito alla Casa circondariale di Catania – Bicocca.