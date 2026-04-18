Paternò, emozioni e inclusione all’I.C. Don Milani: seminario su affettività e disabilità conquista docenti e famigli

Il 15 aprile, presso l’auditorium dell’I.C. Don Milani di Paternò, si è svolto il seminario dal titolo “Con-tatto umano: affettività e relazioni nella disabilità”, promosso dal Dipartimento di sostegno e rivolto a docenti, genitori e assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom).

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione su un tema tanto delicato quanto fondamentale per la crescita e il benessere degli alunni. Sono intervenuti professionisti del settore, tra cui uno psichiatra e alcuni psicologi, che hanno offerto spunti significativi e approfondimenti utili sia sul piano educativo che relazionale.

Particolarmente toccanti sono state le testimonianze di tre genitori e di un ex alunno dell’istituto, che hanno condiviso esperienze personali, contribuendo a rendere il momento autentico e profondamente emozionante.

Ad arricchire il seminario, gli intermezzi musicali curati dal coro d’istituto e da alcuni alunni dell’orchestra scolastica, espressione dell’indirizzo musicale della scuola, che hanno reso il momento ancora più coinvolgente e partecipato.

L’apertura è stata affidata alle note di “Somebody to Love” dei Queen: in questo suggestivo avvio, alcuni docenti di sostegno hanno indossato magliette recanti lettere che, insieme, componevano il titolo del seminario, offrendo un’immagine simbolica e coinvolgente del messaggio al centro dell’iniziativa.

Il seminario ha registrato un’ampia partecipazione e un forte coinvolgimento, confermando l’attenzione dell’istituto verso una cultura inclusiva e sensibile alla dimensione affettiva della persona.