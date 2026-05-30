SOS Animali – Paternò, smarrita la pappagallina Whuan, in zona "PALME"

L'appello dei proprietari: chiunque l'abbia vista è invitato a contattare la famiglia

Una famiglia di Paternò lancia un appello per ritrovare Whuan, una pappagallina inseparabile di 3 anni smarrita il 25 maggio nella zona Palme – Viale Vittorio Emanuele, nei pressi di via Garibaldi.

Whuan è una femmina dal caratteristico piumaggio verde, con testa gialla e maschera arancione. I proprietari spiegano che riconosce il proprio nome e invitano chiunque l'abbia avvistata o trovata a contattarli.

Al momento della scomparsa la pappagallina stava inoltre accudendo cinque piccoli in fase di svezzamento.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero 380 197 6169.

La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che contribuiranno alla ricerca condividendo l'annuncio o segnalando eventuali avvistamenti.

Hai smarrito o ritrovato un animale? Puoi pubblicare gratuitamente il tuo annuncio nella rubrica SOS Animali compilando il modulo disponibile su 95047.it alla pagina: www.95047.it/annunci.