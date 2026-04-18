Catania, fermato con marijuana e hashish in auto: nei guai 47enne di Misterbianco

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, al termine di un intervento in stretta sinergia con la Centrale Operativa, hanno individuato e arrestato un 47enne residente a Misterbianco, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

A partire dalla segnalazione, pervenuta al 112 numero Unico di Emergenza, di una berlina compatta che si aggirava in via Orto Limoni e strade limitrofe con fare sospetto, i militari dell’Arma hanno effettuato qualche giro in zona, intercettando poco dopo un’auto corrispondente alla descrizione. A bordo del veicolo vi era un uomo che parlottava con un altro fermo in piedi, fuori dall’auto, il quale, non appena ha visto l’auto dei Carabinieri si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Il conducente, invece, tempestivamente bloccato in sicurezza, è stato fatto scendere e identificato per un 47enne che, sin dai primi momenti delle operazioni ha manifestato un forte stato di agitazione cercando di fare confusione per evitare il controllo. Assieme ai colleghi dell’equipaggio di un’altra autoradio, intervenuta in supporto, è iniziata la perquisizione dell’autovettura dalla quale proveniva un forte odore acre, tipico delle sostanze stupefacenti. Il 47enne aveva addosso 3 dosi di marijuana, mentre, all’interno del vano porta oggetti del cruscotto sono stati trovato 66 grammi di marijuana già suddivisi in dosi. E ancora, all’interno dell’abitacolo, sotto il sedile posteriore sono state recuperate altre 5 bustine con 40 grammi di hashish.

Nella tasca del giubbotto il 47enne nascondeva 640 euro in denaro contante, mentre, le ricerche proseguite anche al suo domicilio non hanno fornito altri riscontri agli investigatori che hanno poi sequestrato tutta la sostanza stupefacente ed il denaro trovati.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 47enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.