Paternò, si chiude il torneo invernale: già pronta la nuova sfida estiva

aternò si è trasformata, per otto intensi mesi, nel palcoscenico di un Torneo di calcio amatoriale più appassionanti e partecipati degli ultimi anni. Centinaia di giocatori coinvolti, 9 squadre e un unico, grande filo conduttore: l’amore per il calcio.

Il torneo, organizzato da Peppe Fallica, ha riunito atleti, amici e appassionati da tutto il territorio, ed è stato un inno allo sport, alla passione e alla determinazione.

Un torneo che ha saputo regalare emozioni forti, colpi di scena e spettacolo puro fino all’ultimo minuto.

La serata conclusiva, Venerdì 17 Aprile, è stata il degno epilogo di questa lunga avventura sportiva: una vera festa dello sport. Paternò ha risposto presente, mostrando quanto il calcio possa unire e animare un’intera comunità.

I Vincitori

* Campionato, Champions League, Coppa Italia: Sassuolo di Alfio Coppola e Filippo D’ignoto

* Seconda classificata: Atalanta di Angelo Cavallaro e Stefano Gulisano.

Le due squadre, Sassuolo e Atalanta, hanno dato vita a un duello entusiasmante, fatto di qualità, intensità e rispetto reciproco. Un testa a testa che si è deciso solo all’ultima giornata, con il Sassuolo che ha avuto la meglio, consacrandosi campione assoluto.

* Vincitori Miglior Dirigenza: Como di Francesco Palermo

Un gruppo giovane, affiatato, che ha dimostrato tecnica e maturità. Un plauso speciale va anche a Emanuele Pappalardo, per il suo straordinario senso di sportività che ha accompagnato tutta la competizione.

* Coppa Disciplina: Cagliari– Squadra più educata e corretta del torneo.

Premi Individuali

* Premio arbitro: Dino Arcidiacono

* MVP Presence: Michelangelo Scuderi (giocatore più presente del Torneo)

* Miglior gol: Maurizio Rutella (quasi un gol da porta a porta)

* Miglior giovane: Rubén Cavallaro

* Miglior difensore: Federico Sanfilippo

* Miglior centrocampista: Vito Greco

* Miglior attaccante: Giovanni Bileggi

* Capocannoniere: Salvo Leanza

* Miglior portiere: Alessio Gulisano

* Miglior giocatore: Federico Parisi

Ognuno ha dato il proprio contributo con passione e correttezza, alimentando una realtà sportiva che fa onore al nostro territorio.

A Paternò è nato qualcosa di bello. Un progetto sportivo, ma anche umano, che ha unito generazioni, promosso valori sani e creato legami autentici. Questo torneo è la dimostrazione che, con cuore e impegno, lo sport può diventare una vera festa di comunità.

E adesso? Adesso si riparte. Peppe Fallica dà appuntamento al Torneo Estivo, grande vetrina del nostro paese, perché la voglia di stare insieme, di giocare, di creare momenti veri… non si ferma mai..