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Paternò, raccolta porta a porta a Ferragosto: l’avviso di Dusty

Dusty comunica le indicazioni per il servizio di raccolta differenziata nella giornata di sabato 15 agosto

A cura di Redazione Redazione
14 agosto 2026 18:16
Paternò, raccolta porta a porta a Ferragosto: l’avviso di Dusty -
Paternò
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Dusty ricorda agli utenti di Paternò che il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà svolto regolarmente anche nella giornata di Ferragosto.

A Paternò, domani sabato 15 agosto, la raccolta dei rifiuti porta a porta sarà effettuata regolarmente, nonostante la festività.

È quanto comunica Dusty, che invita gli utenti a esporre i rifiuti come previsto dal calendario, rispettando le consuete modalità di conferimento.

Non sono quindi previste sospensioni del servizio per Ferragosto.

L’invito ai cittadini è quello di attenersi alla normale programmazione della raccolta differenziata e di conferire esclusivamente la tipologia di rifiuto prevista per la giornata di sabato.

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