Paternò, raccolta porta a porta a Ferragosto: l’avviso di Dusty
Dusty comunica le indicazioni per il servizio di raccolta differenziata nella giornata di sabato 15 agosto
Dusty ricorda agli utenti di Paternò che il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà svolto regolarmente anche nella giornata di Ferragosto.
A Paternò, domani sabato 15 agosto, la raccolta dei rifiuti porta a porta sarà effettuata regolarmente, nonostante la festività.
È quanto comunica Dusty, che invita gli utenti a esporre i rifiuti come previsto dal calendario, rispettando le consuete modalità di conferimento.
Non sono quindi previste sospensioni del servizio per Ferragosto.
L’invito ai cittadini è quello di attenersi alla normale programmazione della raccolta differenziata e di conferire esclusivamente la tipologia di rifiuto prevista per la giornata di sabato.