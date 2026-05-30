Mazara del Vallo, auto guidata da un uomo senza patente contro uno scuolabus: 18 feriti, tra cui 14 bambini

Coinvolti 14 bambini e cinque adulti. Due alunni trasferiti in elicottero a Palermo, sequestrata l’auto priva di assicurazione che avrebbe ignorato lo stop

Sale a 19 il numero dei feriti nell’incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove uno scuolabus si è scontrato con un’auto ribaltandosi violentemente dopo l’impatto. Tra i coinvolti ci sono 14 bambini e cinque adulti, tra cui anche due insegnanti. Fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Mazara del Vallo per ricevere le cure necessarie. Due alunni, però, sono stati successivamente trasferiti con l’elisoccorso del 118 all’ospedale dei bambini di Palermo: uno avrebbe riportato una frattura al polso, mentre l’altro un trauma addominale.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il conducente della Nissan Qashqai coinvolta nell’incidente non avrebbe rispettato il segnale di stop, centrando in pieno lo scuolabus e provocandone il ribaltamento.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il conducente, un uomo di 51 anni, era privo di patente di guida e che il veicolo risultava sprovvisto di assicurazione. L’auto è stata posta sotto sequestro. Sul 51enne è stato disposto anche l’alcol test in ospedale, mentre si attendono gli esiti degli esami.

A bordo della Nissan viaggiavano sette persone: oltre al conducente, anche la moglie incinta – trasferita per precauzione in un ospedale di Palermo – e cinque bambini seduti nel sedile posteriore del mezzo.

Sotto shock anche Giuseppe Di Stefano, dipendente comunale e autista dello scuolabus, che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Presso il nosocomio si sono recati il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, insieme agli assistenti sociali del Comune, per seguire da vicino la situazione e fornire supporto alle famiglie coinvolte.

La dinamica dell’incidente resta adesso al vaglio degli investigatori della polizia locale, che stanno completando tutti gli accertamenti sul caso.