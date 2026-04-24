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Paternò, rottamazione tributi: niente sanzioni né interessi su IMU, TARI e CUP

Paternò, rottamazione tributi: niente sanzioni né interessi su IMU, TARI e CUP

A cura di Redazione
24 aprile 2026 12:21
Paternò, rottamazione tributi: niente sanzioni né interessi su IMU, TARI e CUP -
Paternò
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Il Comune di Paternò apre alla rottamazione dei tributi locali. Con l’approvazione del regolamento da parte della Commissione straordinaria, arriva la cosiddetta definizione agevolata, una misura che consentirà ai cittadini di mettersi in regola con il pagamento delle imposte comunali senza sanzioni né interessi.

Un’opportunità concreta per chi ha pendenze con l’Ente e vuole regolarizzare la propria posizione con condizioni più favorevoli.

💰 Quali tributi rientrano

La rottamazione riguarda diverse entrate comunali, tra cui:

  • IMU

  • TARI

  • TOSAP

  • Imposta sulla pubblicità

  • Canone unico patrimoniale (CUP)

Possono essere sanate sia le posizioni già accertate sia eventuali debiti non ancora contestati, purché riferiti a situazioni entro il 31 dicembre 2025.

✅ Cosa si paga

Il beneficio principale della misura è l’abbattimento dei costi aggiuntivi:

  • si paga solo il tributo dovuto

  • si pagano le spese di notifica

  • vengono cancellate sanzioni e interessi

Una soluzione che può alleggerire notevolmente il carico economico per i contribuenti.

📝 Come aderire

Per accedere alla definizione agevolata sarà necessario presentare una domanda al Comune, secondo le modalità che saranno rese note sul sito istituzionale.

Dopo la richiesta:

  • il Comune comunicherà entro 30 giorni l’importo da versare

  • il contribuente potrà confermare l’adesione

  • sarà possibile scegliere tra pagamento unico o rateizzato

📅 Pagamenti anche a rate

Prevista la possibilità di dilazionare il debito in base all’importo:

  • fino a 1.500 euro → fino a 6 rate

  • fino a 3.000 euro → fino a 12 rate

  • fino a 6.000 euro → fino a 24 rate

  • fino a 9.000 euro → fino a 36 rate

  • oltre 9.000 euro → fino a 48 rate

⚠️ Attenzione alle condizioni

Il rispetto delle scadenze è fondamentale: il mancato pagamento di una rata oltre 30 giorni comporta la perdita dei benefici.

Inoltre, chi ha contenziosi aperti dovrà rinunciare alle cause per poter accedere alla sanatoria.

🧠 Una misura per cittadini e Comune

La rottamazione rappresenta una doppia opportunità: da un lato aiuta i cittadini a regolarizzare i propri debiti con importi più sostenibili, dall’altro consente al Comune di recuperare risorse importanti per le casse pubbliche.

Una misura che, nelle intenzioni dell’Ente, punta a favorire il rientro delle morosità e a dare respiro a chi si trova in difficoltà economica.

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