ULTIM’ORA Etna, VONA torna ROSSO: forte attività esplosiva. Apertura aeroporto di Catania in bilico

Nuovo aggiornamento INGV delle 10:52: il codice colore per l’aviazione passa nuovamente da arancione a rosso. Segnalata forte attività esplosiva ai crateri sommitali e nube di cenere verso Sud-Sud-Est.

ULTIM’ORA – Nuovo improvviso cambio dello scenario sull’Etna. L’INGV – Osservatorio Etneo ha emesso alle 10:52 ora italiana un nuovo VONA riportando il codice colore a ROSSO, dopo il precedente livello arancione.

Nel bollettino viene segnalata forte attività esplosiva ai crateri sommitali.

L’altezza della nube vulcanica al momento non è stimabile, mentre la cenere si muove verso Sud-Sud-Est.

Il fenomeno è seguito attraverso le telecamere visibili e termiche e dal personale INGV presente sul campo.

Aeroporto di Catania, ora si attende un nuovo aggiornamento

Il nuovo ritorno del VONA al rosso arriva dopo l’annuncio della sospensione di arrivi e partenze fino alle ore 14.

Alla luce del nuovo bollettino INGV, la prevista ripresa delle operazioni dovrà adesso essere confermata con un successivo aggiornamento ufficiale di SAC.

Per chi deve partire o arrivare a Catania, resta quindi necessario verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto.

Situazione in evoluzione.