Meteo Sicilia, domenica 16 agosto: doppia allerta gialla, temporali nell’Isola e caldo a Catania

Per domenica 16 agosto la Protezione Civile segnala rischio di rovesci e temporali su tutta la Sicilia. Nel capoluogo etneo resta anche l’allerta gialla per il caldo

Una domenica caratterizzata da caldo intenso ma anche dal rischio di temporali improvvisi in Sicilia. Per la giornata di domenica 16 agosto il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico legato ai temporali in tutte le zone dell’Isola. L’avviso è valido fino alle ore 24 di domenica.

Temporali possibili soprattutto nel pomeriggio

Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone interne. I quantitativi di pioggia potranno risultare generalmente deboli ma localmente moderati.

La Protezione Civile invita a prestare particolare attenzione in caso di forti rovesci, soprattutto nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dalle persone, anche in prossimità dei corsi d’acqua. La localizzazione e l’intensità dei temporali possono infatti presentare un'elevata incertezza previsionale.

Catania, caldo da livello 1: percepiti 36 gradi

Contemporaneamente resta alta l’attenzione per il caldo. Nell’avviso regionale dedicato alle ondate di calore, per Catania domenica 16 agosto è previsto il livello 1, colore giallo, con una temperatura massima percepita di 36 gradi.

Il livello 1 indica temperature elevate che, secondo la classificazione utilizzata nel bollettino, non rappresentano ancora un rischio rilevante per la popolazione generale, ma possono precedere condizioni di maggiore rischio legate a un’ondata di calore.

Si prospetta quindi una domenica dal tempo piuttosto particolare: temperature ancora elevate e sole per diverse ore, ma con la possibilità di improvvisi rovesci o temporali, in particolare nelle zone interne della Sicilia.