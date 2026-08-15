🔴 ULTIM’ORA – Terremoto sull’Etna, INGV: magnitudo 3.9 a Linguaglossa. Scossa avvertita nell’area etnea e ionica

I dati ufficiali dell’INGV: epicentro a 7 km a ovest di Linguaglossa e profondità di appena un chilometro. In precedenza EMSC aveva stimato magnitudo 3.4

Sono arrivati i dati ufficiali dell’INGV sulla forte scossa di terremoto registrata alle 12:24 di oggi, sabato 15 agosto 2026, nell’area dell’Etna.

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo ML 3.9 ed è stato localizzato 7 chilometri a ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania.

La scossa si è verificata precisamente alle 12:24:08 ora italiana, con coordinate 37.8320 – 15.0700.

Particolarmente significativo il dato relativo alla profondità: secondo l’INGV, l’ipocentro è stato individuato ad appena 1 chilometro di profondità.

Scossa avvertita nell’area etnea e nella zona ionica

Il terremoto è stato avvertito in diverse località dell’area dell’Etna e soprattutto lungo la fascia ionica, dove numerose persone hanno percepito il movimento.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-Osservatorio Etneo di Catania.

Prima le stime EMSC, poi il dato ufficiale INGV

Nei minuti immediatamente successivi alla scossa, il sistema realtime EMSC aveva inizialmente stimato una magnitudo di 3.7, successivamente rivista a 3.4, con una profondità preliminare di 10 chilometri.

Adesso sono invece disponibili i parametri diffusi dall’INGV, che indicano una magnitudo ML 3.9, epicentro 7 km a ovest di Linguaglossa e una profondità di 1 chilometro.

Si attendono eventuali ulteriori aggiornamenti sull’evento e su possibili repliche.

Notizia in aggiornamento.