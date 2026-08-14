Paternò e il comprensorio sotto la cenere dell’Etna: terrazze, balconi e auto completamente ricoperti

Nuova e consistente ricaduta di cenere vulcanica su Paternò e su diversi centri del comprensorio etneo. Le immagini dalla città mostrano terrazze, balconi, cortili e automobili ricoperti

A cura di Redazione 14 agosto 2026 07:39

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