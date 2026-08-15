Etna, tremore vulcanico in netto calo: si attendono le comunicazioni ufficiali dell’INGV

Importante cambiamento nei parametri che stanno accompagnando l’attività dell’Etna. Nelle prime ore di oggi, sabato 15 agosto, il grafico RMS della stazione ECBD mostra un brusco calo dell’ampiezza del tremore vulcanico, dopo i valori decisamente più elevati osservati nei giorni precedenti.

Dal grafico si nota infatti una crescita progressiva iniziata nei giorni scorsi, con i valori più alti raggiunti tra il 13 e il 14 agosto. Nella parte finale del tracciato, riferita alle prime ore del 15 agosto, la curva precipita invece rapidamente verso valori molto più bassi.

Il tremore vulcanico è uno dei parametri utilizzati per seguire l’attività dell’Etna. Una sua diminuzione può indicare una riduzione dell’energia dei fenomeni in corso, ma il singolo grafico non è sufficiente per stabilire da solo l’evoluzione dell’eruzione.

Si attendono quindi le comunicazioni ufficiali dell’INGV, che potranno chiarire se questo netto calo del tremore corrisponda effettivamente a una fase di attenuazione dell’attività vulcanica.

Dopo giorni caratterizzati da intensa attività dell’Etna, emissioni di cenere e disagi sulla Sicilia orientale, il dato viene seguito con attenzione. La situazione resta in evoluzione e sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.