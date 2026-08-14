Allerta PRETEMP, Sicilia orientale: dal pomeriggio rischio nubifragi, downburst e grandine

Livello 1 di pericolosità per la Sicilia orientale. Possibili temporali localmente intensi soprattutto tra il pomeriggio e il tramonto, con forti piogge concentrate, raffiche di vento e grandinate.

SICILIA – Dopo il caldo e la prevalente stabilità garantita dall’anticiclone tropicale, nel corso della giornata sulla Sicilia orientale potrebbero svilupparsi temporali localmente intensi.

Secondo la previsione PRETEMP, è stato emesso un Livello 1 di pericolosità per la possibilità di fenomeni temporaleschi in grado di provocare soprattutto forti piogge concentrate e downburst, ovvero intense raffiche di vento associate ai temporali.

Non è esclusa inoltre la formazione di grandine, generalmente di dimensioni medio-piccole.

Sicilia, attenzione dal pomeriggio

La fase maggiormente instabile è prevista tra il pomeriggio e il tramonto.

Aria leggermente più fresca in quota proveniente dai Balcani favorirà lo sviluppo dell’instabilità sulle regioni meridionali e, in particolare, tra Calabria e Sicilia.

L’atmosfera presenterà energia sufficiente per consentire la formazione di temporali che, seppure isolati e localizzati, potrebbero assumere temporaneamente forte intensità.

Uno degli elementi da tenere maggiormente sotto osservazione sarà rappresentato dalle precipitazioni: la scarsa mobilità delle celle temporalesche potrebbe infatti favorire piogge molto intense e concentrate sulle stesse zone in brevi intervalli di tempo.

Possibili forti raffiche e grandine

Oltre alle precipitazioni, PRETEMP evidenzia la possibilità di downburst, con raffiche di vento anche intense in corrispondenza dei temporali.

Localmente potranno verificarsi anche grandinate con chicchi generalmente medio-piccoli.

È importante sottolineare che non si prevede maltempo diffuso e continuo sull’intera Sicilia: si tratterà prevalentemente di fenomeni locali o isolati, ma dove si svilupperanno potranno risultare intensi.

Secondo la previsione, i fenomeni tenderanno progressivamente a esaurirsi entro il tramonto.

La situazione meteorologica resta quindi da seguire soprattutto nel corso del pomeriggio, con particolare attenzione alla Sicilia orientale, indicata tra le aree maggiormente esposte alla possibile formazione di temporali intensi.