Camporotondo Etneo, ripresi dalle fototrappole mentre scaricano rifiuti: due denunciati.

Prosegue l'impegno dell'Arma dei Carabinieri etnea nella tutela dell'ambiente e del territorio attraverso una costante attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, finalizzata a contrastare quei comportamenti che compromettono il decoro urbano, la salute pubblica e l'ecosistema.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria due uomini di 50 e 47 anni, entrambi residenti a Catania, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Le indagini, sviluppate mediante l'analisi delle immagini registrate da sistemi “fototrappole” installati sul territorio comunale, hanno consentito di documentare due distinti episodi avvenuti nei mesi di aprile e maggio 2026 in via Nino Bixio, dove sarebbero stati abbandonati sul suolo pubblico rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali ingombranti e scarti di lavorazione.

Gli approfondimenti investigativi eseguiti dai Carabinieri hanno permesso di identificare il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e di ricostruire le condotte contestate, portando, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, all'individuazione e alla denuncia dei presunti responsabili.

Le violazioni ipotizzate riguardano disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), normativa che disciplina la corretta gestione dei rifiuti e tutela l'ambiente da fenomeni di abbandono e smaltimento incontrollato.

In particolare, viene contestato l'abbandono di rifiuti e l'esercizio di attività di raccolta, trasporto e gestione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, condotte che il legislatore sanziona per prevenire il degrado ambientale e i rischi per la salute pubblica.