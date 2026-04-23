Pensioni maggio 2026: ecco quando arrivano, date diverse tra Poste e banche
Pensioni maggio 2026: ecco quando arrivano, date diverse tra Poste e banche
Nessun pagamento il 1° maggio. Per i pensionati italiani, l’accredito della pensione di maggio 2026 subirà uno slittamento a causa della Festa dei lavoratori, che cade di venerdì e rappresenta un giorno non bancabile.
Come previsto dal calendario dell’INPS, i pagamenti vengono effettuati nel primo giorno bancabile del mese, ovvero quando banche e uffici postali sono operativi.
Le date di pagamento
Non tutti i pensionati riceveranno la pensione nello stesso giorno:
Sabato 2 maggio 2026: pagamento per chi ritira tramite Poste
Lunedì 4 maggio 2026: accredito per chi riceve tramite banca
Per chi si reca agli sportelli postali, resta valido il consueto sistema di turnazione basato sul cognome.
Perché c’è questa differenza
La distinzione dipende dal fatto che le Poste considerano il sabato come giorno bancabile, mentre le banche no. Di conseguenza, i clienti degli istituti di credito devono attendere il primo giorno lavorativo utile, cioè lunedì.
Le regole dell’INPS
La normativa stabilisce che pensioni, assegni e indennità (compresi quelli per invalidi civili e le rendite Inail) vengano pagati il primo giorno bancabile del mese.
Fa eccezione solo il mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.
Per il resto del 2026:
Da giugno in poi, pagamenti regolari il giorno 1
Eccezioni:
agosto (banche): lunedì 3
novembre: lunedì 2
Cedolino pensione: sempre più digitale
Cresce l’utilizzo dei servizi online dell’INPS. Ad aprile 2026, oltre 3 milioni di pensionati hanno scelto di ricevere il cedolino via email.
Per attivare il servizio basta:
accedere all’area MyINPS con SPID, CIE o CNS
entrare nella sezione “Cedolino pensione”
abilitare l’invio via email nei consensi
In alternativa, è possibile richiedere l’attivazione anche tramite Contact Center.