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🔴🔴 ULTIM'ORA. Paternò, scontro tra auto e minicar vicino piazza Umberto

Incidente in via Nazario Sauro nel cuore del centro storico. Traffico rallentato nelle strade vicine.

A cura di Redazione
29 maggio 2026 17:09
🔴🔴 ULTIM'ORA. Paternò, scontro tra auto e minicar vicino piazza Umberto -
Paternò
Cronaca
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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio 2026, nel centro storico di Paternò, dove si è verificato uno scontro in via Nazario Sauro, nei pressi della centralissima piazza Umberto.

Secondo le prime informazioni raccolte, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una minicar. A seguito del sinistro è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118.

Al momento non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente sta provocando rallentamenti e disagi alla viabilità nelle vie limitrofe, in una delle aree più trafficate della città.

Sul posto diversi curiosi e automobilisti, mentre la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Notizia in aggiornamento.

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