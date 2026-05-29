🔴🔴 ULTIM'ORA. Paternò, scontro tra auto e minicar vicino piazza Umberto

Incidente in via Nazario Sauro nel cuore del centro storico. Traffico rallentato nelle strade vicine.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio 2026, nel centro storico di Paternò, dove si è verificato uno scontro in via Nazario Sauro, nei pressi della centralissima piazza Umberto.

Secondo le prime informazioni raccolte, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una minicar. A seguito del sinistro è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118.

Al momento non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente sta provocando rallentamenti e disagi alla viabilità nelle vie limitrofe, in una delle aree più trafficate della città.

Sul posto diversi curiosi e automobilisti, mentre la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Notizia in aggiornamento.