PEDARA. Vuole la carta di credito, picchia la madre: arrestato 27enne

I Carabinieri della stazione di Pedara, al termine di un intervento in mattinata nel centro abitato, hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 27enne del posto per tentata rapina.

I militari dell’Arma, attivati su richiesta della centrale operativa in seguito a una segnalazione al 112 Numero Unico di Emergenza, hanno raggiunto un’abitazione dove erano state sentite le grida di aiuto di una donna.

Arrivati davanti al cancello, trovato aperto, i militari si sono diretti verso l’uscio di casa, ancora socchiuso, e sono entrati. Qui hanno trovato un giovane, poi identificato per un 27enne, figlio della donna che era stata sentita gridare e che dopo pochi istanti si è presentata ai militari visibilmente agitata e scossa.

La donna, 67enne, ha raccontato ai Carabinieri di essere stata aggredita fisicamente poco prima dal figlio e che per la propria incolumità era stata costretta a rifugiarsi nell’abitazione di una vicina nello stesso stabile. Rientrato alle 7 del mattino, in compagnia di un altro giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica probabilmente per l’assunzione di stupefacenti, il figlio avrebbe preteso che la madre gli sbloccasse la carta di credito.

La donna manifestato il suo diniego al figlio, considerato che l’applicazione era sul suo telefono, gli avrebbe negato l’utilizzo dell’apparecchio perché in altre occasioni se ne era appropriato e lo aveva venduto.

Tale circostanza avrebbe scatenato la reazione del 27enne il quale, dopo avere iniziato a inveire nei confronti della madre, l’avrebbe aggredita fisicamente, spingendola e cercando di prenderle il cellulare, tappandole anche la bocca con la mano per impedirle di gridare e chiedere aiuto.

La vittima ha anche raccontato di precedenti analoghi episodi, mai denunciati, commessi dal figlio contro di lei, spesso sotto gli effetti degli stupefacenti.

Per quest’aggressione la vittima ha riportato lesioni personali medicate sul posto da personale del 118 intervenuto.

Il 27enne è stato trovato con una dose di marijuana e per tale motivo è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Catania.

I Carabinieri hanno arrestato il 27enne e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’accompagnamento al carcere catanese di Piazza Lanza, dove tutt’ora permane.