Palagonia, aggredisce sanitari e carabinieri dopo incidente: arrestato 44enne

È stata una mattinata fuori dall’ordinario quella di un 44enne di Palagonia che i Carabinieri della locale stazione, sulla scorta degli indizi raccolti comunque da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato perché responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni a personale esercente una professione sanitaria nell’adempimento delle sue funzioni e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato.

Tutto è accaduto intorno alle 8, poco dopo che alla centrale operativa della compagnia di Palagonia erano giunte alcune segnalazioni telefoniche, da parte di automobilisti in transito, in merito a un incidente stradale con feriti, avvenuto in contrada di Nunziata, tra un camion e un’auto.

Per garantire un tempestivo intervento, la centrale ha subito disposto l’invio di una pattuglia di militari della stazione di Mineo che, poco dopo, sono stati raggiunti dai loro colleghi di Palagonia.

È a questo punto che il 44enne conducente del camion, coinvolto nel sinistro stradale, ha cominciato ad assumere un comportamento immotivatamente aggressivo prima nei confronti dei soccorritori del 118, accorsi per aiutare l’automobilista rimasto ferito nello scontro, nonché, dopo, verso i militari giunti successivamente in supporto dei loro colleghi.

Prima il 44enne avrebbe rivolto le sue attenzioni nei confronti del personale sanitario, inveendo contro infermiere, soccorritrice e autista dell’ambulanza, quest’ultimo tra l’altro costretto nel parapiglia generale, a saltare sul suo mezzo di soccorso e staccarne le chiavi dal quadro d’accensione perché lo sconsiderato, forse per rendere agevole il passaggio di un altro camion, era balzato al posto di guida e stava per accenderne il motore.

Lo stesso 44enne però, sceso dall’ambulanza, si è diretto verso la seconda autovettura di servizio dei Carabinieri, appena arrivata in quel momento, scagliandosi in particolare contro il militare alla guida perché, aperto lo sportello ed entrato nell’abitacolo, lo ha anche minacciato di morte, salvo poi essere bloccato e posto in sicurezza.

L’arresto del 44enne, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

22 Aprile 2026