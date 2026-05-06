Incidente sulla Catania-Gela: Tir si ribalta in territorio di Belpasso, illeso l’autista
Incidente sulla Catania-Gela: Tir si ribalta al km 56, in territorio di Belpasso, illeso l’autista
Disagi nel pomeriggio lungo la statale 417 “Catania-Gela”, dove un mezzo pesante è finito fuori controllo ribaltandosi sull’asfalto. L’incidente si è verificato intorno alle 17, all’altezza del chilometro 56, nel territorio di Belpasso.
Alla guida del Tir un autista che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo senza coinvolgere altri mezzi in transito. Nonostante la dinamica, l’uomo è rimasto fortunatamente illeso.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palagonia, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo, insieme ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale. Presenti anche gli operatori Anas per la gestione della viabilità e la rimozione del Tir.
La circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con traffico regolato a senso unico alternato in direzione Catania. Per liberare completamente la carreggiata si attende l’arrivo di un mezzo speciale proveniente dal capoluogo etneo.
La situazione è in continuo aggiornamento, mentre proseguono le operazioni per ripristinare la normale viabilità.