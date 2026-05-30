Acireale, scontro tra auto e moto a Pennisi: motociclista ferito ma non grave

Incidente in via Timone Zaccanazzo, intervengono 118 e Polizia Locale

Ancora un incidente stradale dove nella frazione di Pennisi si è verificato uno scontro tra un’automobile e una motocicletta. L’episodio è avvenuto in via Timone Zaccanazzo e, nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due mezzi si sarebbero scontrati per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, che a seguito dell’urto è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza per prestare le prime cure al ferito. Il centauro, rimasto sempre cosciente, ha riportato la frattura di una mano e diverse escoriazioni, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.