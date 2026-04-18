Viagrande, ladro ruba un’auto e torna a riprendere la sua ma viene arrestato

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai furti d’auto da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Catania, che stanno intensificando i servizi di controllo del territorio e predisponendo mirate attività preventive e repressive.

In tale contesto, nei giorni scorsi, è accaduto che un 71enne, che si era recato in una struttura sanitaria di Viagrande per sottoporsi a una visita oncologica, al termine dell’appuntamento medico abbia scoperto che la propria utilitaria, parcheggiata poco prima davanti all’istituto, era stata rubata.

Immediata la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112: in pochi minuti sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Viagrande, che hanno avviato subito gli accertamenti, concentrandosi sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Dalle immagini visionate, è emerso che un uomo, giunto sul posto a bordo di un’auto grigia, era sceso dal veicolo e, dopo essersi coperto il capo con un berretto con visiera, aveva aperto l’auto della vittima, allontanandosi alla guida della stessa e lasciando sul posto il mezzo con cui era arrivato.

Poco dopo, mentre i Carabinieri stavano ancora esaminando i filmati, il ladro è tornato sulla scena del crimine per recuperare la propria vettura, indossando gli stessi abiti ripresi durante il furto. A quel punto, i militari sono intervenuti immediatamente, bloccandolo in sicurezza dopo un breve inseguimento e identificandolo per un 64enne catanese.

Nel corso della perquisizione della sua auto, sono stati rinvenuti e sequestrati il cappello utilizzato durante l’azione e anche un paio di guanti in lattice.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.