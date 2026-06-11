Paternò, scontro tra scooter e minicar: quattro feriti, uno in codice rosso

Tre ambulanze sul posto. La strada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire i rilievi dei Carabinieri e la messa in sicurezza dell'area.

PATERNÒ – Grave incidente stradale nella notte tra il 10 e l'11 giugno all'incrocio tra via Mondello e via Estonia. Erano da poco passate le 00:30 quando, per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter e una minicar si sono scontrati violentemente.

L'impatto è stato particolarmente forte e ha provocato il ribaltamento della minicar, che è finita su un fianco al centro della carreggiata. Immediato l'allarme ai soccorsi.

Il bilancio del sinistro è di quattro feriti. A bordo della minicar viaggiavano due ragazze che sono state soccorse dal personale del 118 e successivamente trasferite all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò in codice giallo.

Più serie le conseguenze per i due giovani che viaggiavano sullo scooter. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Marco di Catania. Uno dei due è stato trasferito in codice rosso, anche se, secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita. L'altro è stato invece ricoverato in codice giallo.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e i dovuti accertamenti da parte dei militari dell'Arma, il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per circa due ore.

Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire con precisione le responsabilità e le cause che hanno portato al violento impatto.

La notizia ha destato forte attenzione in città, anche per le condizioni inizialmente considerate preoccupanti di uno dei giovani coinvolti.