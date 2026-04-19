MOTTA SANT'ANASTASIA. Scoperti nella notte con arnesi da scasso e tartarughe rubate: denunciati due uomini

Nell’ambito dei servizi di pronto intervento, garantiti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i Carabinieri assicurano una costante e capillare attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e a fornire una risposta tempestiva alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

In tale contesto operativo, durante la notte, i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Paternò, nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio nel comune di Motta Sant’Anastasia, hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 40 e 31 anni, uno residente a San Pietro Clarenza e l’altro a Catania, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di furto e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito da un controllo su strada eseguito dai militari nei confronti di un’utilitaria sospetta che stava percorrendo una via secondaria del paese.

Durante le operazioni, l’atteggiamento dei due a bordo ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione personale e veicolare.

L’attività ha consentito di rinvenire, all’interno del mezzo, diversi arnesi atti allo scasso, immediatamente sottoposti a sequestro, nonché quattro esemplari di tartarughe appartenenti a specie protetta, risultate oggetto di furto perpetrato, poco prima, ai danni di un privato cittadino, residente nella provincia, che le deteneva regolarmente.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e gli animali recuperati e restituiti al legittimo proprietario.