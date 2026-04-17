Gasolio agricolo usato per i camion: sequestrati 3 mila litri nel Ragusano, 5 persone denunciate

Operazione della Guardia di Finanza nel Ragusano, dove è stato scoperto un utilizzo illecito di gasolio agricolo destinato esclusivamente al settore primario.

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno individuato, nel territorio di Vittoria, una società edile attiva nella produzione di manufatti in calcestruzzo e nel movimento terra che utilizzava carburante agevolato per alimentare autocarri e macchine operatrici.

Nel corso dei controlli, i militari della Compagnia di Vittoria hanno prima intercettato un tentativo di cessione irregolare di gasolio agricolo da parte di un’azienda agricola alla ditta edile. Successivamente, approfondendo gli accertamenti nei locali dell’impresa, sono state rinvenute due cisterne contenenti ulteriore carburante dello stesso tipo.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 3mila litri di gasolio agricolo. Dalle verifiche è emerso che tutti i mezzi aziendali venivano riforniti abitualmente con il carburante agevolato.

Il gasolio agricolo, infatti, beneficia di una tassazione ridotta ed è destinato esclusivamente all’uso nei campi. Il suo impiego in ambiti diversi rappresenta una violazione fiscale, permettendo di eludere il pagamento delle accise ordinarie e causando un danno alle casse dello Stato.

Cinque persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Ragusa. Oltre alla frode fiscale, vengono contestate anche irregolarità legate alla sicurezza, tra cui la mancanza del certificato di prevenzione incendi per lo stoccaggio del carburante.

Le indagini proseguono per quantificare con precisione l’ammontare dei tributi evasi e procedere al recupero delle somme dovute.