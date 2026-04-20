Veleno per topi negli omogeneizzati HiPP: ritiro in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca

Veleno per topi negli omogeneizzati: maxi richiamo in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca

Il marchio tedesco di alimenti per l'infanzia HiPP ha avviato un ritiro urgente di alcuni vasetti di omogeneizzati in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Campioni analizzati hanno rilevato tracce di veleno per topi, spingendo le autorità a indagare su un possibile "atto criminale".

Il problema ha colpito vasetti da 190 grammi di omogeneizzato a base di carote e patate, destinato a bambini di 5 mesi e venduto nei supermercati SPAR in Austria. Il primo campione positivo è emerso sabato scorso. "Questo richiamo non è dovuto a difetti di prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento in condizioni perfette", ha precisato HiPP in una nota ufficiale, definendo l'episodio un sabotaggio sotto indagine.

In Slovacchia e Repubblica Ceca, i rivenditori hanno rimosso preventivamente tutti i prodotti HiPP dagli scaffali per precauzione. La polizia del Burgenland, in Austria, ha identificato i lotti sospetti: presentano un adesivo bianco con un cerchio rosso sul fondo del barattolo. Altri segnali di allarme includono coperchio danneggiato o già aperto, odore anomalo o assenza del tipico "clic" all'apertura.

Tutto è partito dalla segnalazione di un cliente che ha notato un vasetto sospetto. Fortunatamente, secondo le autorità, nessuno ha consumato il prodotto contaminato.

Il veleno per topi rilevato contiene bromadiolone, un anticoagulante che blocca la coagulazione del sangue. I sintomi – sanguinamenti, lividi e sangue nelle feci – possono manifestarsi da 2 a 5 giorni dopo l'ingestione. HiPP e le autorità invitano i consumatori a restituire immediatamente i prodotti sospetti e a non usarli.

L'inchiesta prosegue per identificare i responsabili di questa grave manomissione della filiera alimentare.