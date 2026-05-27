🔴ULTIM’ORA – TERREMOTO, STIMA PROVVISORIA: magnitudo tra 3.7 e 4.2 nel Messinese

++AGGIORNAMENTO

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è stato registrato alle ore 19:34:46 (ora italiana) di oggi, 27 maggio 2026, nella zona delle Isole Eolie (provincia di Messina).

Secondo i dati ufficiali diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto coordinate geografiche 38.5793, 14.2123 ed è avvenuto a una profondità di circa 10 km.

L’evento sismico è stato localizzato nell’area del raggio delle Eolie e dello Stretto di Messina ed è stato distintamente avvertito in diverse zone della provincia messinese, con segnalazioni anche da parte di residenti lungo la costa tirrenica siciliana.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma le autorità stanno continuando le verifiche sul territorio.

Il terremoto è stato elaborato e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che monitora costantemente l’attività sismica nazionale.

++FLASH

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 19:34 di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, in provincia di Messina. Secondo una prima stima provvisoria diffusa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la magnitudo del sisma sarebbe compresa tra 3.7 e 4.2.

Il terremoto è stato avvertito distintamente in diverse aree del Messinese, soprattutto lungo la fascia tirrenica e nella zona dello Stretto. Numerose le segnalazioni arrivate anche sui social da cittadini che hanno percepito la scossa per alcuni secondi, con particolare apprensione ai piani alti delle abitazioni.

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a persone o edifici, ma la situazione è in continuo monitoraggio. Diverse chiamate sarebbero giunte ai centralini dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine da parte di residenti spaventati dal movimento tellurico.

L’evento sismico è stato identificato con il codice provvisorio #INGV_46055872. Gli esperti dell’INGV sono al lavoro per definire con precisione epicentro, profondità e magnitudo definitiva del terremoto.