Paternò, rifiuti in strada vicino al ponte Pietralunga: dopo 10 giorni la situazione peggiora

PATERNO’ – Non solo nulla è cambiato, ma la situazione sarebbe addirittura peggiorata. Torna sotto i riflettori la segnalazione relativa alla presenza di rifiuti abbandonati lungo la carreggiata nei pressi del ponte Pietralunga, già denunciata nei giorni scorsi.

A distanza di circa dieci giorni dalla prima pubblicazione, il cittadino che aveva lanciato l’allarme ha nuovamente contattato la redazione per aggiornare sullo stato dei luoghi.

“A distanza di 10 giorni torna a segnalarci il problema: la situazione non solo è identica, ma risulta addirittura peggiorata.”

Secondo quanto riferito, i rifiuti sarebbero ancora presenti lungo la strada, con cumuli che in alcuni punti invadono la carreggiata, creando potenziali rischi per la circolazione e per la sicurezza degli automobilisti.

La zona, già segnalata come critica, rischia così di trasformarsi stabilmente in una discarica abusiva a cielo aperto, con tutte le conseguenze del caso anche sotto il profilo igienico-sanitario.

I residenti e gli automobilisti che quotidianamente percorrono quel tratto chiedono un intervento urgente da parte degli enti competenti, sia per la rimozione immediata dei rifiuti sia per prevenire nuovi abbandoni.

Intanto, resta l’amarezza per una segnalazione che, a distanza di giorni, non avrebbe ancora trovato una risposta concreta..