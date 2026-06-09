Catania, «se non paghi ti rovino l’auto»: parcheggiatore abusivo minaccia un 80enne

Recidivo a minaccioso, per tali motivi è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Aeroporto di Catania Fontanarossa un pregiudicato catanese di 43 anni che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è ritenuto responsabile di tentata estorsione.

L’uomo, una vecchia conoscenza dei Carabinieri in forza dei suoi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di droga, però, da un anno circa sembra essersi “specializzato” in un settore particolare: quello del parcheggio abusivo, soprattutto negli stalli dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Il 43enne, infatti, nonostante proprio per tale ragione sia già destinatario di un ordine di allontanamento dalla zona aeroportuale catanese, il cosiddetto “daspo urbano”, è spesso solito scegliere le sue prede tra gli automobilisti che, gioco forza, utilizzano le aree adibite a parcheggio.

Per il 43enne però non è andata bene l’ultima sortita infatti, quando un malcapitato automobilista 80enne ha avuto l’ardire di parcheggiare il proprio veicolo in quell’area senza consegnargli la somma di denaro da lui stesso pretesa, avrebbe minacciato il pensionato, paventandogli “futuri danni” alla sua macchina al suo ritorno.

L’arzillo 80enne però, per nulla intimorito dall’improvvisato parcheggiatore-estortore, si è rivolto ai Carabinieri della locale Stazione i quali, immediatamente, hanno acquisito i video registrati dall’impianto di videosorveglianza dell’aeroporto, riconoscendo subito il responsabile della tentata estorsione che, poi, è stato identificato dalla vittima su un album fotografico da loro stessi approntato.