SICILIA, TRE SCOSSE TRA AREA ETNEA E COSTA MESSINESE

Giornata caratterizzata da una serie di scosse di terremoto in Sicilia, in particolare lungo la costa nord-orientale e nell’area etnea. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nelle ultime ore si sono registrati diversi eventi sismici di lieve e moderata intensità.

Le scosse più recenti sono state rilevate al largo della costa siciliana nord-orientale, in provincia di Messina. Due eventi distinti, di magnitudo 3.3 e 2.3, si sono verificati nel primo pomeriggio a una profondità di circa 6 chilometri. I movimenti tellurici, pur avvertiti lievemente dalla popolazione in alcune zone costiere, non hanno causato danni a persone o cose.

Un’altra scossa è stata registrata nell’entroterra etneo, a circa 4 chilometri a nord-ovest di Sant’Alfio, in provincia di Catania. In questo caso la magnitudo è stata di 2.5, anch’essa a bassa profondità.

Gli esperti spiegano che si tratta di attività sismica piuttosto frequente in queste aree, dovuta sia alla dinamica tettonica della zona dello Stretto di Messina sia all’attività vulcanica dell’Etna. Fenomeni di questa intensità rientrano nella normalità e vengono costantemente monitorati dalla rete sismica nazionale.

Non si segnalano al momento situazioni di emergenza, ma l’attenzione resta alta, soprattutto nelle zone storicamente più esposte al rischio sismico.