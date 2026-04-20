Paternò, auto nel mirino dei ladri: smontati e rubati i fari di una Fiat 500X

Nuovo episodio di microcriminalità a Paternò. In via Fallica, un’auto parcheggiata è stata presa di mira da ignoti che hanno smontato e portato via i fari anteriori.

La vettura, una Fiat 500X, è stata ritrovata con la parte anteriore completamente danneggiata: i ladri hanno agito con precisione, rimuovendo entrambi i gruppi ottici e lasciando scoperti i vani interni.

Al momento non è chiaro quando sia avvenuto il furto, ma le modalità fanno pensare a un’azione rapida e mirata, probabilmente finalizzata alla rivendita dei pezzi di ricambio.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella zona, con i residenti che segnalano crescente preoccupazione per fatti simili.

Si invita chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di immagini di videosorveglianza utili a segnalarlo alle forze dell’ordine.