Un anno senza Papa Francesco

E' trascorso un anno dalla morte di Papa Francesco avvenuta a Casa Santa Marta alle ore 7.35 del 21 aprile 2025. Cinque giorni dopo vennero celebrati i suoi funerali e le sue spoglie, secondo la sua volontà, riposano da allora nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, che si appresta a celebrare solennemente l'anniversario.

Il programma

In un comunicato la Basilica mariana informa che l’omaggio inizierà alle 17.00 in Cappella Paolina, che dozzine di volte vide la visita di Francesco, con la preghiera del Rosario. Successivamente verrà svelata sul lato destro della Cappella una lapide commemorativa dello speciale legame tra Papa Francesco e l’icona della Salus Populi Romani.

Sulla lapide figura una scritta in latino, realizzata in bronzo e composta da 160 caratteri di due diverse dimensioni, che recita: “Francesco Sommo Pontefice che sostò 126 volte in devota preghiera ai piedi della Salus Populi Romani per sua volontà riposa in questa Basilica Papale 21 aprile 2026 Primo anniversario della morte”.

Il link per seguire l'evento in diretta streaming

Dopo il Rosario, alle ore 18.00 la Messa, durante la quale sarà letto il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato nel viaggio apostolico in Africa. La celebrazione sarà trasmessa sul maxischermo presente sul fronte della Basilica, in Piazza di Santa Maria Maggiore, e in streaming su Vatican News collegandosi a questo link.

Il documentario dei media vaticani

Sempre in occasione dell'anniversario i media vaticani pubblicheranno domani mattina un documentario di 26 minuti - sottotitolato in italiano, inglese e spagnolo - che attraverso immagini d’archivio e sequenze simboliche racconta il pontificato del Papa della misericordia e delle periferie, nelle sue espressioni e nei suoi gesti più emblematici.