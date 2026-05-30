Un anno dopo l’omicidio di Santo Re: stasera fiaccolata a Catania

l giovane papà venne ucciso con diversi fendenti sul lungomare di Catania. Corteo alle 20 da Piazza Franco Battiato fino a Piazza Mancini Battaglia

CATANIA – A un anno dal drammatico omicidio di Santo Re, il giovane papà accoltellato a morte sul lungomare di Ognina, la città si prepara a ricordarlo con una fiaccolata organizzata dalla famiglia insieme al II Municipio.

Santo Re venne ucciso con diversi fendenti dal parcheggiatore abusivo Akbahue Innocent, 37enne originario dello Zimbabwe. Una tragedia che sconvolse profondamente l’intera comunità catanese.

Nell’ultima udienza del processo davanti alla Corte d’Assise ha testimoniato anche il dipendente di una tabaccheria vicina alla pasticceria dove lavorava la vittima. Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Fabio Scavone, il teste ha raccontato di aver appreso della tragedia telefonicamente poco dopo l’aggressione.

Fiaccolata stasera a Ognina

Per ricordare Santo Re, questa sera si terrà una fiaccolata commemorativa con appuntamento fissato alle ore 20.

Il corteo partirà da Piazza Franco Battiato, già Piazza Nettuno, e percorrerà il lungomare fino a Piazza Mancini Battaglia, luogo dove si consumò il delitto.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza, l’Ufficio Traffico Urbano ha disposto l’interdizione temporanea del traffico veicolare nel viale Artale Alagona e in via Messina dalle ore 20 alle ore 22 e comunque fino a cessate esigenze.

Previsti anche percorsi alternativi per i veicoli diretti verso viale Ulisse e verso viale Ruggero di Lauria, con deviazioni lungo le vie Del Rotolo, Policastro, Edmondo De Amicis, Villa Glori, via Barraco e Alcide De Gasperi.

Sarà inoltre in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, nel tratto di viale Artale Alagona compreso tra piazza Franco Battiato e piazza Mancini Battaglia e in via Messina tra via Acireale e piazza Mancini Battaglia.