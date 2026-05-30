Domenica la Santa Messa su Rai Uno in diretta dalla Cattedrale di Catania
La celebrazione sarà officiata dall’arcivescovo Mons. Luigi Renna e trasmessa durante il programma “A Sua Immagine” su Rai Uno.
CATANIA – Le telecamere di Rai Uno tornano in Sicilia. Domenica 31 maggio, a partire dalle ore 10.55, la Santa Messa sarà trasmessa in diretta dalla Basilica Cattedrale Sant’Agata di Catania.
La celebrazione eucaristica, in occasione della solennità della Santissima Trinità, sarà officiata dall’arcivescovo metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna, e verrà seguita in tutta Italia all’interno del consueto appuntamento religioso della rete ammiraglia Rai.
Il collegamento sarà inserito nel programma “A Sua Immagine”, condotto da Lorena Bianchetti, da anni punto di riferimento per l’approfondimento religioso e spirituale della domenica mattina.
Al termine della celebrazione, la programmazione proseguirà con l’Angelus recitato da Papa Leone XIV dalla finestra del Palazzo Apostolico affacciato su Piazza San Pietro.
Per la realizzazione della diretta televisiva, la troupe Rai presente a Catania si è avvalsa anche del supporto del Comune etneo e della Film Commission cittadina, impegnati nell’organizzazione logistica dell’evento televisivo che porterà le immagini della Cattedrale di Sant’Agata nelle case degli italiani.