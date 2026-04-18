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👉 🔴 ALLERTA ALIMENTARE: ritirato salmone Lidl, rischio Listeria – controlla subito il lotto

⚠️ Richiamo alimentare in tutta Italia: salmone Lidl ritirato per rischio Listeria

A cura di Redazione
18 aprile 2026 13:22
👉 🔴 ALLERTA ALIMENTARE: ritirato salmone Lidl, rischio Listeria – controlla subito il lotto -
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Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo alimentare che riguarda un lotto specifico di salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, venduto nei supermercati Lidl.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, potenzialmente pericoloso per la salute.

🔎 Il prodotto interessato

L’allerta riguarda solo una partita precisa, non tutti i prodotti della linea:

  • Prodotto: Salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe

  • Formato: 100 grammi

  • Lotto: LC22606501

  • Scadenza: 21 aprile 2026

  • Produttore: Compagnia del Mare S.r.l. (stabilimento di Busto Arsizio – marchio IT674UE)

👉 Importante: il richiamo NON riguarda altri lotti o altri prodotti Lidl.

Chi ha acquistato il prodotto appartenente al lotto indicato è invitato a:

  • Non consumarlo

  • Restituirlo in qualsiasi punto vendita Lidl

È previsto rimborso o sostituzione anche senza scontrino, misura adottata per facilitare i consumatori e garantire la massima sicurezza.

🦠 Cos’è la Listeria e quali rischi comporta

La Listeria monocytogenes è un batterio che può contaminare diversi alimenti, soprattutto prodotti pronti come pesce affumicato.

Può causare la listeriosi, con sintomi come:

  • febbre

  • dolori muscolari

  • disturbi gastrointestinali

Nella maggior parte dei casi è lieve, ma può diventare pericolosa per soggetti fragili, tra cui:

  • anziani

  • bambini

  • donne in gravidanza

  • persone con difese immunitarie basse

L’avviso rientra nelle normali procedure di sicurezza alimentare: si tratta di un richiamo mirato e circoscritto, attivato proprio per prevenire rischi e tutelare la salute pubblica.

👉 In caso di dubbi o sintomi sospetti, è sempre consigliabile contattare il proprio medico.

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