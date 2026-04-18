👉 🔴 ALLERTA ALIMENTARE: ritirato salmone Lidl, rischio Listeria – controlla subito il lotto
⚠️ Richiamo alimentare in tutta Italia: salmone Lidl ritirato per rischio Listeria
Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo alimentare che riguarda un lotto specifico di salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, venduto nei supermercati Lidl.
Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes, potenzialmente pericoloso per la salute.
🔎 Il prodotto interessato
L’allerta riguarda solo una partita precisa, non tutti i prodotti della linea:
Prodotto: Salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe
Formato: 100 grammi
Lotto: LC22606501
Scadenza: 21 aprile 2026
Produttore: Compagnia del Mare S.r.l. (stabilimento di Busto Arsizio – marchio IT674UE)
👉 Importante: il richiamo NON riguarda altri lotti o altri prodotti Lidl.
Chi ha acquistato il prodotto appartenente al lotto indicato è invitato a:
Non consumarlo
Restituirlo in qualsiasi punto vendita Lidl
È previsto rimborso o sostituzione anche senza scontrino, misura adottata per facilitare i consumatori e garantire la massima sicurezza.
🦠 Cos’è la Listeria e quali rischi comporta
La Listeria monocytogenes è un batterio che può contaminare diversi alimenti, soprattutto prodotti pronti come pesce affumicato.
Può causare la listeriosi, con sintomi come:
febbre
dolori muscolari
disturbi gastrointestinali
Nella maggior parte dei casi è lieve, ma può diventare pericolosa per soggetti fragili, tra cui:
anziani
bambini
donne in gravidanza
persone con difese immunitarie basse
L’avviso rientra nelle normali procedure di sicurezza alimentare: si tratta di un richiamo mirato e circoscritto, attivato proprio per prevenire rischi e tutelare la salute pubblica.
👉 In caso di dubbi o sintomi sospetti, è sempre consigliabile contattare il proprio medico.