Caltanissetta, trasportava pendolari a pagamento senza autorizzazione: fermato

Un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta ha sanzionato il conducente di un veicolo, a bordo del quale viaggiavano diversi pendolari, per servizio abusivo di “noleggio con conducente”. Il veicolo, seppur intestato a una società operante nel settore turistico, era stato immatricolato per "uso proprio" al fine di aggirare la normativa prevista per il trasporto pubblico di terzi.

I passeggeri non stavano usufruendo di un passaggio a titolo di cortesia e non condividevano l’auto per ridurre i costi del viaggio, ma pagavano una vera e propria tariffa per il servizio di navetta. Il conducente, inoltre, era sprovvisto del prescritto certificato di abilitazione professionale. All’uomo sono state contestate sanzioni per oltre duemila euro.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato ai fini della confisca. I controlli della Polizia di Stato mirano a contrastare l’abusivismo a tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole, ma soprattutto a salvaguardare la sicurezza dei passeggeri.

Chi viaggia su mezzi abusivi, infatti, è spesso ignaro di esporsi a gravissimi rischi, poiché in caso di sinistro stradale le compagnie assicuratrici possono esercitare il diritto di rivalsa, negando la copertura per i danni subiti dai trasportati su veicoli non autorizzati.