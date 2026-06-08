Paternò, raccolta della plastica: da stasera il servizio torna regolare

Dopo i disagi degli ultimi giorni, arriva la conferma: la raccolta della plastica riprenderà regolarmente già da questa sera.

Buone notizie per i cittadini di Paternò. Dopo la sospensione e i rallentamenti che hanno interessato il servizio di raccolta della plastica nei giorni scorsi, la situazione sembra ormai avviata verso il ritorno alla normalità.

A confermarlo è una risposta fornita dagli operatori del servizio, secondo cui, pur con qualche difficoltà iniziale, la raccolta sta progressivamente riprendendo.

Alla luce degli ultimi aggiornamenti, il servizio dovrebbe tornare regolare già a partire da questa sera, consentendo il recupero delle attività e il ritiro del materiale accumulato.

Nei giorni scorsi numerosi cittadini avevano segnalato ritardi e mancati ritiri in diverse zone della città, generando disagi e preoccupazioni. Adesso, però, la situazione appare in netto miglioramento.

Si invita comunque la cittadinanza a continuare a seguire il calendario della raccolta differenziata e ad esporre regolarmente la plastica secondo le modalità previste.

La speranza è che il servizio possa tornare pienamente a regime nel più breve tempo possibile, ponendo fine ai disagi registrati nelle ultime settimane.