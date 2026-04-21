INSEGUIMENTO NELLA NOTTE SULLA SS114: FURGONE RUBATO RECUPERATO, DUE MINORENNI FERITI DOPO LA FUGA

Notte movimentata lungo la SS 114, dove i Carabinieri della sezione operativa e quelli della sezione Radiomobile della compagnia di Giarre hanno portato a termine un efficace intervento che ha consentito di recuperare un furgone rubato e interrompere un’attività illecita condotta da più soggetti in fuga.

Intorno alle 4, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno intercettato tre ciclomotori con targhe coperte che percorrevano la statale affiancando un furgone, apparentemente con funzione di staffetta.

All’alt imposto dai Carabinieri, i conducenti dei ciclomotori si sono dati alla fuga, tentando di guadagnare terreno con manovre repentine e cambi di direzione lungo la SS 114, sfruttando la conformazione della strada e l’assenza di traffico nelle ore notturne. Ne è scaturito un inseguimento serrato, durante il quale i militari hanno mantenuto costantemente il contatto visivo con i fuggitivi, coordinando le manovre operative per evitare rischi alla circolazione e contenere la fuga.

Poi, nella frazione Guardia Mangano di Acireale, due dei ciclomotori sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale autonomo, che ha causato la caduta dei rispettivi conducenti, entrambi minorenni: un 16enne e un 17enne entrambi residenti ad Acireale.

I due giovani sono stati soccorsi dai Carabinieri che hanno chiesto l’ausilio dei medici del 118, e trasportati il primo in codice arancione all’ospedale Cannizzaro di Catania, il secondo in codice azzurro all’ospedale di Acireale.

Gli immediati accertamenti effettuati sul camioncino che i ragazzi stavano scortando, abbandonato poi in via Nazionale Guardia, hanno permesso di appurare che il mezzo era stato rubato nel corso della notte a Calatabiano.

Recuperato, il furgone è stato restituito al legittimo proprietario mentre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due minorenni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente per ricettazione in concorso e fuga pericolosa.