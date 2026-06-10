Allerta arancione incendi in tutta la Sicilia: massima attenzione anche nel Catanese
La Protezione Civile ha diramato l'avviso per giovedì 11 giugno: tutte le province siciliane interessate dalla preallerta per rischio incendi.
Scatta l'allerta per il rischio incendi in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha pubblicato l'avviso valido per la giornata di giovedì 11 giugno 2026, indicando per tutte le province siciliane una situazione di particolare attenzione legata al possibile sviluppo e propagazione di incendi.
Anche la provincia di Catania rientra tra le aree interessate dal provvedimento, con livello di rischio che impone la massima prudenza soprattutto nelle zone rurali, boschive e nelle aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione secca.
Le condizioni meteorologiche previste, unite alle temperature elevate registrate negli ultimi giorni, possono infatti favorire l'innesco e la rapida diffusione delle fiamme.
Per questo motivo la Protezione Civile invita cittadini, agricoltori ed escursionisti ad adottare comportamenti responsabili, evitando qualsiasi attività che possa provocare incendi.
L'appello è quello di non accendere fuochi all'aperto, non abbandonare mozziconi di sigaretta e segnalare immediatamente eventuali focolai alle autorità competenti.
La situazione sarà costantemente monitorata nelle prossime ore dagli enti preposti, mentre resta alta l'attenzione su tutto il territorio regionale.