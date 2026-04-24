Paternò, colonnina elettrica devastata: cavi tranciati in pieno centro
Paternò, colonnina devastata: cavi tranciati e pericolo sotto la pioggia
Colonnina di ricarica per veicoli elettrici gravemente danneggiata a Paternò. Il fatto è stato rilevato in via Vittorio Emanuele, nella zona alta, nei pressi di un parcheggio di un supermercato.
Le immagini mostrano chiaramente i cavi di ricarica tranciati e lasciati esposti, rendendo la struttura non solo inutilizzabile, ma anche potenzialmente pericolosa per chiunque si avvicini. Sul display della torretta compare inoltre un messaggio di “allarme di sicurezza”, segno che il sistema aveva già rilevato l’anomalia.
Al momento non è chiaro quando sia avvenuto il danneggiamento né chi possa esserne responsabile. Restano aperte diverse ipotesi: dall’atto vandalico al furto di cavi, un fenomeno purtroppo non nuovo, anche se in questo caso il danno appare nettamente superiore a qualsiasi possibile guadagno.
La presenza di componenti elettriche scoperte rappresenta un potenziale pericolo per pedoni e automobilisti.
Un episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza urbana e del rispetto dei beni pubblici.
Le colonnine di ricarica, sempre più diffuse anche a Paternò, rappresentano un servizio importante per la mobilità sostenibile: danneggiarle significa creare disagi alla collettività e mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.
Si auspica ora un intervento rapido per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della colonnina, oltre agli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto.