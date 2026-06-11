San Cataldo, esce armato per uccidere il figlio: arrestato un 81enne

L'uomo, 81 anni, avrebbe annunciato le sue intenzioni alla figlia prima di dirigersi verso l'abitazione del figlio con una pistola illegalmente detenuta. Decisivo l'intervento delle forze dell'ordine.

Il 6 giugno scorso, dopo l'ennesimo diverbio per motivi familiari ha deciso di uccidere il figlio e, armato di pistola, una Walther P38 illegalmente detenuta, è uscito di casa per recarsi nell'abitazione della vittima dopo avere annunciato le sue intenzioni a sua figlia che ha avvisato il fratello, che si è barricato nel suo appartamento.

E' l'accusa contestata a un 81enne di San Cataldo che è stato arrestato da carabinieri della locale Tenenza per tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

L'uomo, visto fallito il suo piano, si è dato alla fuga, ma le ricerche di militari dell'Arma e delle Volanti della Questura di Caltanissetta hanno permesso di rintracciarlo vicino la sua abitazione circa un'ora dopo.

L'edificio è stato circondato e l'uomo si è arreso dopo una complessa trattativa.

Durante una perquisizione domiciliare militari dell'Arma hanno sequestrato 95 munizioni calibro 9x21, una carabina ad aria compressa e un'agenda modificata per occultare una pistola a salve. In un'altra abitazione è stata trovata la pistola Walther P38.

L'81enne si trova agli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico.



