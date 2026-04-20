Catania, maxi controlli nel weekend: oltre 450 persone identificate, stretta su movida e parcheggiatori abusivi

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania. L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sul sereno svolgimento della movida serale e notturna, nonché sulle iniziative organizzate nel centro storico.

Con queste finalità, sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena, via Gemmellaro.

Complessivamente sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 325 persone, di cui 72 con precedenti penali, e sono stati controllati 145 veicoli, tra auto e moto.

Le pattuglie hanno presidiato le aree pedonali del centro al fine di evitare l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali, e hanno effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani anche con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche.

Per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada sono state rilevate 20 infrazioni: 5 per guida in assenza della copertura assicurativa, 4 per guida senza casco, 3 per mancanza della revisione e le altre per sosta irregolare.

La Polizia di Stato ha intensificato le attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, rafforzando le attività di controllo nella zona di piazza Manganelli, piazza Borsellino, via Dusmet, Corso Sicilia, Largo Paisiello e zona lungomare. In totale sono state fermate e sanzionate 8 persone tutte conosciute perché già soprese in passato ad esercitare la predetta attività illecita. Nei confronti di tutti si è proceduto al sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Cinque di loro di loro sono stati denunciati in stato di libertà : in particolare, due in quanto recidivi nell’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo e tre per la violazione del Dacur, provvedimento con il quale il Questore di Catania ha loro vietato di stazionare proprio nelle zone dove sono stati fermati e sanzionati più volte per la medesima ragione.

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

Tali controlli sono stati effettuati nell’area del centro storico e, in particolare, in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

In totale, sono state identificate 128 persone, di cui 4 positive in banca dati e 3 minorenni, e controllati 51 veicoli, 32 dei quali sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada sono state effettuate 31 contestazioni, per un importo complessivo di circa 26.000 euro, con la decurtazione di 75 punti patente.

In particolare, 3 catanesi sono stati sanzionati amministrativamente per guida senza patente poiché mai conseguita, 1 per aver guidato con patente di categoria diversa e 1 con patente scaduta.

L’azione di contrasto, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida con il cellulare; tra le varie sanzioni anche 2 per mancanza della revisione periodica e 6 per mancanza della copertura assicurativa. Inoltre, 7 centauri catanesi sono stati sanzionati per il mancato utilizzo del casco protettivo. Tra le varie sanzioni anche 1 per guida di veicolo sottoposto a sequestro, mezzo che è stato tolto al trasgressore per la confisca, 1 per inottemperanza all’ALT e 1 per uso del cellulare alla guida.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 14 conducenti, di cui 3 nella fascia d’età compresa tra i 18 ed i 22 anni, 2 in quella tra i 23 e i 27 anni, 4 in quella tra i 28 e i 32 anni e il resto oltre i 32 anni, non sono state rilevate irregolarità.

Relativamente all’attività antidroga, sono stati effettuati, nelle aree adiacenti a Piazza Duomo, controlli da parte delle pattuglie dei motociclisti, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere, non venendo riscontrate violazioni.