Catanzaro, madre di 46 anni si getta dal balcone con i tre figli piccoli: morti lei, un neonato di 4 mesi e una bimba di 4 anni, grave l’altra

Dramma nella notte a Catanzaro, dove una donna di 46 anni, Anna Democrito, si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli. Nell’impatto hanno perso la vita la donna, un neonato di appena quattro mesi – nato lo scorso dicembre – e una bambina di 4 anni. La terza figlia, di 6 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale ed è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

La donna lavorava come operatrice in una Rsa ed era conosciuta nel quartiere come una persona tranquilla, riservata e molto religiosa. Secondo quanto riferito da chi la conosceva, soffriva di lievi disturbi psichiatrici e l’ultima gravidanza l’aveva profondamente segnata: le era stata diagnosticata una depressione post partum. Tuttavia, avrebbe rifiutato di intraprendere un percorso terapeutico per il timore che le potessero essere sottratti i figli.

La donna viveva con il marito in un quartiere residenziale della città, non lontano dal centro. La sua quotidianità – raccontano – era scandita dalla cura dei figli, dalla gestione della casa e dalla frequentazione della parrocchia.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti nella notte gli agenti della polizia, il personale del 118 e i medici legali dell’Università “Magna Grecia”. Per la donna e i due bambini più piccoli non c’è stato nulla da fare, mentre la figlia maggiore è stata immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale, dove resta in condizioni critiche.

Gli investigatori della Squadra mobile e della Scientifica hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione della famiglia. Al momento non è chiaro se sia stato lasciato un messaggio che possa spiegare le ragioni del gesto, che viene comunque ritenuto di natura volontaria. Sulla vicenda proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.