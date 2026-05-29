Belpasso, scontro tra camion e furgone sulla Sp 77: mezzo finisce fuori strada

BELPASSO – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 maggio 2026, lungo la Strada Provinciale 77, nel territorio di Belpasso, nella zona vicina a Sigonella e parallela alla SS192, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un furgone.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sarebbero scontrati mentre percorrevano l’arteria.

A seguito dell’impatto, il conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, terminando la propria corsa sul ciglio laterale della carreggiata, tra erbacce e sterpaglie.

L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti in transito e ha provocato rallentamenti al traffico nella zona, soprattutto in direzione della SS192. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Belpasso che hanno provveduto a effettuare i rilievi del sinistro, gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Fortunatamente, secondo quanto emerso nelle prime fasi dei controlli, non si registrano feriti. I danni maggiori sarebbero stati riportati dal furgone finito fuori strada dopo lo scontro.

La circolazione ha subito disagi temporanei fino al completamento delle operazioni di controllo e alla rimozione dei mezzi coinvolti.