Oggi autovelox sulla SS121 Catanese: ecco dove saranno i controlli della Polizia Stradale.

La Polizia Stradale ha programmato per oggi, giovedì 11 giugno, controlli elettronici della velocità lungo la SS121 Catanese. Invito alla prudenza per gli automobilisti in transito

Nuova giornata di controlli sulle principali arterie della Sicilia. La Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale ha inserito la SS121 Catanese tra le strade interessate dai servizi di rilevamento della velocità previsti per giovedì 11 giugno 2026.

Si tratta di una delle arterie più trafficate della provincia di Catania, percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti in collegamento tra il capoluogo etneo, Misterbianco, Belpasso, Paternò e i comuni dell'hinterland.

Secondo il calendario diffuso dalla Polizia Stradale, nella giornata di oggi i controlli interesseranno:

A19 Palermo-Catania

A29 Palermo-Mazara del Vallo

SS121 Catanese

SS626

SS640 di Porto Empedocle

L'obiettivo dell'attività è quello di contrastare l'eccesso di velocità e aumentare la sicurezza stradale lungo i tratti maggiormente interessati dal traffico veicolare e dall'incidentalità. La Polizia Stradale ricorda agli automobilisti l'importanza di rispettare i limiti di velocità e mantenere una guida prudente.

Per chi percorre oggi la SS121, soprattutto nel tratto compreso tra Paternò e Catania, l'invito è quindi a prestare particolare attenzione alla segnaletica e a rispettare rigorosamente i limiti previsti dal Codice della Strada.