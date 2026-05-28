Riposto, studio tatuaggi abusivo e droga nello studio: sequestri e denuncia per un 36enne

I Carabinieri della Stazione di Riposto e il NAS di Catania scoprono un’attività senza SCIA: sequestrato il materiale da tatuatore e rinvenute dosi di marijuana e crack. Sospesa l’attività.

A cura di Redazione 28 maggio 2026 13:58

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